Günstige Preise bei Flugreisen - aber mehr Verspätungen

Urlauber brauchen bei Flugreisen in diesem Sommer voraussichtlich viel Geduld. Die Airlines haben zwar ihr Angebot ausgebaut und Fluggäste profitieren dementsprechend von günstigen Preisen. So rechnet der Flughafen Wien mit einem Rekordjahr. Es kommt derzeit aber häufig zu Ausfällen und Verspätungen. Grund sind Streiks, ungünstiges Wetter sowie Organisationsprobleme bei den Fluggesellschaften.

Bis Anfang Juni sind heuer allein von und nach Deutschland bereits mehr als 13.000 Flüge ganz gestrichen worden und mehr als 3.200 Flieger mit einer Verspätung von über drei Stunden ans Ziel gekommen. Das hat das Passagierrechtsportal EUclaim aus seiner Datenbank errechnet. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum waren es nur 8.400 Annullierungen und rund 2.000 Verspätungen.

Streiks und Umstrukturierungen

Die Verspätungen sind in erster Linie auf heftige Streiks in Frankreich, Italien und Griechenland zurückzuführen. Die Mitarbeiter der Air France brachten bereits ihren Chef Jean-Marc Janaillac zum Rücktritt, die französischen Fluglotsen sorgten mit Streikwellen im März und Mai für tausende Ausfälle. "Wenn das mit den Streiks weitergeht, müssen sich die Passagiere auf einen heißen Sommer mit vielen Verspätungen einstellen", warnte der TUIfly-Geschäftsführer Roland Keppler in der "Rheinischen Post".

Wegen der Air-Berlin-Pleite sind zudem einige Fluglinien im Umbau. Easyjet, die Lufthansa-Tochter Eurowings und die neue österreichische Airline Laudamotion integrieren derzeit frühere Air-Berlin-Flugzeuge und Crews. Das abrupte Wachstum führt allerdings zu Problemen, die mit großem bürokratischen Aufwand einhergehen. Die Flugzeuge müssen nicht nur umlackiert werden, sondern auch bei den Behörden umgemeldet werden - und das oft über Ländergrenzen hinweg. Laudamotion legte Anfang Juni dementsprechend einen mehr als holprigen Start hin. In den ersten fünf Tagen kam es zu 163 Ausfällen und schweren Verspätungen.

Preisdruck bringt günstige Tickets

Die gute Nachricht für die Fluggäste: Durch das breite Angebot der Airlines wird massiv Druck auf die Preise ausgeübt. Gerade im Sommer würden die Unternehmen nun wieder "alles in die Luft schicken, was fliegt", sagte Gerald Wissel von der Hamburger Beratungsgesellschaft Airborne. Die Flugpläne seien sehr knapp bemessen, auch Reservemaschinen würden kaum noch bereit gehalten. Die Fluggesellschaften reagieren damit auf die steigende Nachfrage nach Flugreisen.

Eine Entwicklung, die sich auch am Flughafen Wien zeigt. Für die Sommermonate Juli und August zeichnet sich ein Passagierplus von neun Prozent auf 5,5 Millionen ab. Auch der September dürfte stark werden. Der Flughafen steuert damit auf ein Rekordjahr zu. Insbesondere die neuen Airlines Laudamotion und Wizz-Air sorgen für starkes Passagierwachstum. "Alle, die neu in den Markt drängen, wollen in Wien sehr stark wachsen", sagt Flughafen-Vorstand Julian Jäger. Die letzten Entwicklungen seien nicht ungewöhnlich gewesen, sondern eher ein Aufholen an den EU-Schnitt. Denn mit dem derzeitigen Billigairline-Anteil von 20 Prozent liege Österreich noch immer unter dem europäischen Durchschnitt von 30 bis 40 Prozent.

(brun/APA)