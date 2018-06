"Entgelte für Euronet-Kunden werden die Konsumenten bezahlen"

Zwei Stunden lang wurde am Verfassungsgerichtshof (VfGH) in Wien zum Thema Bankomatgebühren verhandelt. Seit Jänner 2018 sind neue Bestimmungen in Kraft, die es Banken grundsätzlich verbieten, ihren Kunden für Bargeldabhebungen an Geldautomaten ein Entgelt zu verrechnen - außer es wurde im Einzelnen ausgehandelt. Dieses Gesetz gilt allerdings auch für Abhebungen bei Bankomaten von unabhängigen Betreibern wie First Data oder Euronet. Letzterer verrechnet als bisher einziger Anbieter in Österreich bei Bargeldbehebungen an den eigenen Geräten einen Fixbetrag von 1,95 Euro pro Behebung.

>>> Mehr dazu: Bankomatgebühren – darf es sie noch geben?

495 Kreditinstitute haben sich in der Folge an den VfGH gewandt und die Aufhebung des § 4 Abs. 2 und § 4a Verbraucherzahlungskontogesetz (VZKG) verlangt.

Jurist Raimund Bollenberger führte als Rechtsvertreter der Banken aus, dass der Anteil der von österreichischen Banken betriebenen Geldausgabeautomaten seit Jahren rückläufig sei (siehe Grafik). 1140 der 8.769 aufgestellten Bankomaten betreibt First Data betrieben. Die Anzahl der von Euronet betriebenen Geldausgabeautomaten sei von 120 im Jahr 2016 auf deutlich über 200 gestiegen, sagte Bollenberger.

Ein Verbot von Bankomatgebühren werde zu einer Verschlechterung und Verteuerung der Bargeldversorgung führen, argumentieren die Banken: "Die Entgelte für die Euronet-Kunden werden am Ende von den österreichischen Konsumenten zu bezahlen sein", warnte der Bollenberger.

"Markt wartet Verfassungsgerichtshof ab"

Bollenberger geht davon aus, dass die Zahl der Drittanbieter, die Entgelte verlangen, steigen wird. Auch First Data könnte jederzeit Standortentgelte einheben. "Der Markt wartet den Verfassungsgerichtshof ab", so Bollenberger. Es dürften deutlich mehr Anbieter auf den österreichischen Markt drängen. Durch das Gesetz gebe dann auch keinen Wettbewerb zwischen den unabhängigen Anbieter mehr und diese könnten verlangen, was sie wollten.

Ob die Banken mit den Geldausgabegeräten einen Gewinn oder Verlust machen, sagte Bollenberg nicht - Banken dürften die Kosten dafür nicht offenlegen. Laut Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) sei das aber ein Verlustgeschäft, während das Geschäft mit POS-Terminals positiv sei.

Bankomatgebühr: "Werde solche Bankomaten in Zukunft meiden"

(APA)