Wo es am meisten Urlaub für den "österreichischen" Euro gibt

Der Wert des Urlaubseuros aus Österreich liegt im Ausland im Sommer 2018 im Durchschnitt um 20 Prozent über seinem Wert im Inland. "Tendenziell sind europäische Destinationen 2018 etwas günstiger geworden, Übersee dagegen im Durchschnitt etwas teurer", analysiert Stefan Bruckbauer, Chefvolkswirt der österreichischen Unicredit-Tochter Bank Austria. Besonders gut getroffen haben es heuer Türkei-Urlauber, wie die Bank-Austria-Berechnung vom Juni zeigt: "In der Türkei, wo bereits in der Vergangenheit der Urlaubseuro am meisten wert war, bekommt man heuer aufgrund der starken Abwertung mehr als doppelt so viel wie in Österreich", erklärt Bruckbauer. Wesentlich mehr als Inland erhält man auch in Kroatien oder in Ungarn für sein Geld.

Auch in Griechenland, Spanien oder Portugal kommen Österreicher recht günstig davon, während das Preisniveau in Italien und Frankreich ähnlich wie daheim ist. Das gleiche gilt übrigens auch für Überseedestinationen wie die USA (99 Euro) und Kanada (104 Euro).

In der Schweiz ist der Urlaubseuro heuer zwar deutlich mehr Wert als im Vorjahr, mit einem Wert von 74 Euro bleibt die Schweiz aber trotz sieben Prozent Abwertung eine der teuersten Urlaubsdestinationen.

(sk)