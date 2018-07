Münzen: Das Geld, das die Banken nicht mögen

Da waren sie aber stolz, die zwei Buben. Über Jahre hatten sie gesammelt, hatten Papa, Mama und Verwandten Wechselgeld abgeschwatzt und damit ihr Sparschwein gefüttert. Heuer wollten sich die beiden damit einen verschwenderischen Sommer leisten.



Bankkunden ahnen schon, was kommt. T. und F. gingen also zur Bank und ließen die Münzen zählen. Beachtliche 168 Euro hatten sie gesammelt, aufs Konto der Eltern bei der easybank (einer Tochter der Bawag) wurden aber nur 165 Euro überwiesen. Drei Euro kostete das Zählen der Münzen. Für einen Erwachsenen nicht die Welt, Kinder aber rechnen anders: Drei Euro sind drei Erdbeer Combino von Eskimo.



Warum ist das überhaupt so? Warum entstehen einem Kosten dafür, dass man Geld auf sein Konto einzahlt?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.07.2018)