Weitere chinesische Labors meldeten verunreinigte Blutdrucksenker

Zwei weitere Labore in China haben verunreinigte Blutdrucksenker mit dem Wirkstoff Valsartan gemeldet. Die Firma Tianyu erklärte am Montag, die mit einer potenziell krebserregenden Substanz verunreinigten Chargen seien vor der geplanten Lieferung nach Taiwan entdeckt worden. Bereits am Freitag hatte Rundu Pharma einen Rückruf für bereits nach Taiwan verkaufte Medikamente gestartet.

Bereits im Juli hatten die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) und die US-Arzneimittelbehörde FDA Alarm geschlagen wegen eines verunreinigten Blutdruckmittels mit demselben Wirkstoff, das von dem chinesischen Konzern Zhejiang Huahai Pharmaceuticals hergestellt wird. Die Produktion wurde daraufhin ausgesetzt, ein weltweiter Rückruf wurde eingeleitet.

Auch in Österreich waren Anfang Juli die Valsartan-Medikamente zahlreicher Pharmaunternehmen vom Markt genommen worden, bei denen die Wirkstoffe vom Erzeuger Zhejiang Huahai stammten. Oftmals werden Medikamente aus Kostengründen in Billiglohnländern hergestellt, was aber wegen mangelnder Kontrollen immer wieder zu Problemen mit der Qualität oder gar gesundheitsgefährdenden Verunreinigungen führt.

(APA/AFP)