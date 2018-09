Rückruf für mehr als eine Million Toyota-Autos - Kurzschluss-Risiko

Der japanische Autobauer Toyota ruft wegen des Risikos von Kurzschlüssen im Motorraum " weltweit rund 1.026.000 Autos" zurück in die Werkstatt, berichtet das Fachmagazin "kfz-betrieb". In Deutschland seien mit 22.089 Stück aber nur vergleichsweise wenige Exemplare betroffen, teilte Toyota Deutschland am Donnerstag auf Anfrage mit. Wieviele Autos in Österreich betroffen sind, konnte auf APA-Anfrage von Toyota bisher nicht mitgeteilt werden. Europaweit geht es um 242.997 Modelle.

Es handelt sich laut Toyota um eine freiwillige, kostenlose Aktion - unmittelbare Gefahr bestehe nicht.

"Ursache des Problems ist dem Hersteller zufolge, dass während der Fahrt der Kabelbaum des Hybridmotors mit der Isolierung eines elektrischen Verbindungspunkts in Kontakt kommen könnte", schreibt das Fachmagazin. In weiterer Folge könnten Verunreinigungen die Isolierung durch Vibrationen "wegschmirgeln", wodurch es zu einem Kurzschluss und in weiterer Folge zu einem Brand kommen könnte.

Der Rückruf erstreckt sich auf Modelle des Prius, die zwischen Juli 2015 und Mai 2018 gebaut wurden. Außerdem geht es um Plug-in-Hybride des Prius (März 2016 bis Mai 2018) sowie des Toyota C-HR (Mai 2016 bis Mai 2018). Toyota ist nach eigenen Angaben ein Fall bekannt, bei dem es zu einer Rauchentwicklung kam.

