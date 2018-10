Renault bietet bis zu 10.000 Euro Umtauschprämie für alte Diesel

Der französische Autobauer zahlt privaten Haltern alter Diesel-Pkw mit den Abgasnormen Euro 1 bis Euro 5 in Deutschland ab sofort beim Kauf eines Neuwagens gleich welcher Antriebsart bis zu 10.000 Euro Umtauschprämie, wie das Unternehmen am Dienstag bekanntgab. Die Prämien sind nach Modellen gestaffelt. Das Angebot gelte für Diesel-Fahrer aller Marken und sei bis zum 30. November befristet.

Auch die deutschen Hersteller haben im Zuge der Debatte über die Senkung der Stickoxidbelastung in Städten solche Prämien Euro angekündigt, bisher aber noch keine Details genannt. Der Koalitionsausschuss hatte sich am frühen Morgen in Berlin auch auf eine technische Nachrüstung älterer Diesel verständigt. Die Einzelheiten sollen im Laufe des Tages bekanntgeben werden.

(Reuters)