Spar startet mit biologisch abbaubaren Papiersackerl für Obst und Gemüse

Schon seit November 2016 sind die EU-Mitgliedstaaten durch eine Richtlinie verpflichtet, die Verwendung von leichten Plastiksackerln zu verringern. Bis zum nächsten Jahr sollen um 80 Prozent weniger solcher Sackerln in Umlauf kommen, als das 2010 der Fall war. Die heimischen Lebensmittelhändler intensivieren nun ihre Bemühungen. In den Interspar-Märkten stehen für den Obst- und Gemüseeinkauf ab sofort zu 100 Prozent biologisch abbaubare Papiersackerl als Alternative zu Plastiksackerln bereit. "Die Entscheidung treffen die Kunden", hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des Unternehmens.

Die neuen Sackerl bestehen aus transparentem, FSC-zertifiziertem Pergamentpapier und sind feuchtigkeitsresistent. In sauberem Zustand sind sie über das Altpapier zu entsorgen, verschmutzt über die Bio-Tonne. "Die hohe Funktionalität konnte im Testlauf eindeutig bestätigt werden und auch die Akzeptanz bei unseren Kundinnen und Kunden ist erfreulich groß. Das Thema Plastikreduktion ist in der Bevölkerung angekommen", sagte Interspar-Österreich-Geschäftsführer Markus Kaser.

(APA)