Westbahn fährt ab April 2019 umsteigefrei zwischen Wien und München

Die Westbahn bietet ab April 2019 täglich drei durchgehende Verbindungen je Richtung zwischen Wien und München an, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Das umsteigefreie Angebot verlängert die Linie Westgreen vom Wiener Westbahnhof über Salzburg Hauptbahnhof weiter bis München. In Bayern wird der Westbahn-Zug zehn Mal halten, bevor er am München Hauptbahnhof ankommt. Die durchgehenden Züge werden von Westbahn (in Österreich) und Meridian (in Bayern) gemeinsam betrieben.

Die umsteigefreie Morgenverbindung Richtung Bayern startet in Wien Westbahnhof um 5.43 Uhr und erreicht Salzburg um 8.08 Uhr. Nach einem kurzen Halt von sieben Minuten geht es um 8.15 Uhr weiter, die Ankunft in München Hauptbahnhof erfolgt um 10.06 Uhr. Mit den Abfahrten um 8.43 Uhr bzw. 14.43 Uhr von Wien West erreicht man München analog dazu um 13.06 Uhr bzw. 19.06 Uhr. Die Fahrzeit beträgt 4 Stunden 23 Minuten.

In der Gegenrichtung geht es in München Hauptbahnhof um 8.55 Uhr los, die planmäßige Ankunft in Wien Westbahnhof ist für 13.17 Uhr festgelegt. Bei den späteren Abfahrten um 14.55 Uhr bzw. 17.55 Uhr erreichen die Reisenden die österreichische Hauptstadt um 19.17 Uhr bzw. 22.17 Uhr, nach einer Fahrt von 4 Stunden 22 Minuten.

Das Ticket kostet für eine Person 55 Euro und für bis zu vier weitere Reisende jeweils 22 Euro zusätzlich. Fünf Personen zahlen somit insgesamt nur 143 Euro – für beliebig viele Fahrten an einem Tag.

(red./herbas)