In Wien steigen Hotelpreise zu Silvester um mehr als die Hälfte

Zu Silvester steigen die Übernachtungspreise in beliebten europäischen Metropolen: In 19 von 21 betrachteten Städten kosten die Hotelzimmer zum Jahreswechsel mehr als im Dezembermittel, zeigt ein Vergleich von Check24. Im Schnitt steigen die Preise zum Jahreswechsel um 34 Prozent. Besonders stark fällt der Preisanstieg in Prag aus. Hotelgäste in der tschechischen Hauptstadt zahlen für eine Übernachtung am 31. Dezember im Durchschnitt 292 Euro - mehr als doppelt so viel im Vergleich zum durchschnittlichen Preisniveau im Dezember (141 Euro). Nicht viel günstiger kommt man in Amsterdam, Budapest und Wien weg.

Durchschnittliche Aufschläge für eine Hotelübernachtung in beliebten Metropolen – (c) check24

In Wien und Amsterdam steigen die Übernachtungspreise zu Silvester um mehr als die Hälfte.

– (c) Check24

Günstigste Übernachtung in Frankfurt und Warschau

Am günstigsten verbringen Hotelgäste den Jahreswechsel in Frankfurt am Main mit durchschnittlich 95 Euro pro Nacht und Warschau mit durchschnittlich 101 Euro, obwohl auch in diesen Städten die Preise zu Silvester teilweise deutlich steigen. Wer schon immer einmal Stockholm erkunden wollte, kann das bedenkenlos über Neujahr machen. Nur in der schwedischen Hauptstadt und außerdem in Stuttgart kostet eine Übernachtung an Silvester genauso viel wie im Dezembermittel.

(red.)