Laudamotion fliegt ab Februar nach Kiew

Die österreichische Ryanair-Tochter Laudamotion fliegt von Wien aus weitere Ziele an. Erstmals im Streckennetz sind ab Februar Flüge in die Ukraine. Deren Hauptstadt Kiew soll fünfmal wöchentlich angeflogen werden.

In Griechenland steuert Lauda im Sommerflugplan zudem Rhodos, Mykonos, Heraklion, Kos, Korfu und Zakynthos an, teilte die Airline am Mittwoch mit. Die Frequenzen nach Ibiza werden zudem ebenso erhöht wie nach Marrakesch.

(APA)