In diesen Ländern bekommt man heuer mehr für sein Geld

Der Peso verlor massiv an Wert, die Inflationsrate schnellte auf 31,7 Prozent hoch: Keine gute Nachrichten gab es im Vorjahr für 2018, auch Argentiniens Regierung gab zu: Das Land steckt wieder tief in der Krise. Zugleich zählt das südamerikanische Land heuer zu den Trend-Reisezielen. Bei einem Blick auf den Wechselkurs-Vergleich des deutschen Reiseanbieters "Travelcircus" klingt das auch logisch: War im Jänner 2018 ein Euro nur 22,5 argentinische Pesos wert, ist es heuer mit 43,1 Pesos fast das doppelte. Obwohl auch die Teuerungsrate hoch ist, ist der Urlaub damit wohl deutlich günstiger als im Vorjahr: Der Wechselkurs zum Euro legte in nur einem Jahr um 91,7 Prozent zu.

Damit liegt Argentinien unangefochten auf Rang eins der "Wechselkurs-Schnäppchen". Aber auch Sri Lanka, die Türkei oder Island könnten heuer Sparfüchse anlocken. (siehe Grafik).

