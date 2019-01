Fahrdienst Uber führt in Wien Barzahlung ein

Uber-Kunden können nun in Wien eine völlig neue, bisher vom Unternehmen noch nicht angebotene Zahlungsmethode wählen: Sie können ihre Fahrt mit Bargeld begleichen. Bis jetzt war nur die Abrechnung über Kreditkarte bzw. Paypal möglich, wie es am Dienstag in einer Aussendung hieß.

Damit reagiere man auf Wünsche der Kunden, wurde versichert. Doch auch auf ein zusätzliches Geschäft wird gehofft: "Gleichzeitig eröffnet Uber mit dieser neuen Funktion den lokalen Mietwagen- und Taxi-Partnerunternehmen die Möglichkeit, mehr Bestellungen zu erhalten und neue Kunden zu bedienen."

(APA)