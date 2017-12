Zwei Politikberater im Jahr 1516

Ratschläge von einem Philosophen für die Politik? „Natürlich, warum denn nicht?“, würde Niccolò Machiavelli sagen, der seinen Fürstenratgeber „Il Principe“ nur zu dem Zweck geschrieben hat, bei den Medici als Berater einen Job zu bekommen. Aber wie steht es mit der Moral? Nach der Veröffentlichung des „Principe“ verbreitete sich das negative Image des Verfassers als teuflisch-verschlagene Figur rasend schnell. Friedrich II., der sich gerade anschickte, Österreich Schlesien zu rauben, schrieb eine Polemik dagegen, einen „Anti-Machiavell“.

Wir gehen in der Regel eben davon aus, dass Philosophie moralischer ist als Politik, eine „unmoralische Philosophie“ gilt als contradictio in se. Soll also ein Philosoph, ein Wahrheitsliebender und -sucher, überhaupt anstreifen an die Politik? Die Frage stellte sich auch für den Humanisten Thomas Morus, der seine „Utopia“ im selben Jahr veröffentlichte wie Machiavelli seinen „Principe“. Der Unterschied ist: Im Fall der „Utopia“ kann man dem Autor nicht eine Bewerbungsabsicht als politischer Berater in und mit diesem Werk unterstellen, wie es der Florentiner in seinem Bewerbungsschreiben an Lorenzo di Medici vorhatte.

Im „inner circle“ der Macht

Beide Autoren befanden sich 1516 als Politikberater im Zwischenraum zwischen Kontemplation und politischer Aktivität und vor der Frage: Soll ein gelehrter Mann dem Machthaber seinen Rat erteilen? Morus, der Berater des englischen Königs Heinrich VIII., sah sich vor der Situation, mitzuhelfen, mit List und Gewalt möglichst effizient den Fortbestand der Herrschaft zu sichern. Da wurden alle eingespannt, auch intellektuelle Handlanger. Erasmus, der Freund des Morus, warnte ihn vor dem politikberatenden Engagement, das ihn von den Büchern ablenke und der Geschäftigkeit auszuliefern drohe. Dennoch verabschiedete sich Morus vom Schreibtisch und begab sich in den „inner circle“ von Praxis und Macht, wo der Freund des Deliberativen, des „sowohl – als auch“ und „einerseits – andererseits“ täglich zu eindeutigen Entscheidungen gezwungen war. Das besiegelte sein Ende als politischer Berater. Morus, der es sogar ins Amt des Lord Chancellor schaffte, landete letztendlich als katholischer Märtyrer auf dem Schafott. Er war sich der Tragweite seiner Karriere- und Lebensentscheidung durchaus bewusst, entschied sich aber dennoch für die Politikberatung, nicht weil er glaubte, alles zum Guten wenden zu können, sondern um es „möglichst wenig schlecht ausfallen zu lassen“, da es ja unmöglich ist, dass alles gut ist, „es sei denn, dass alle Menschen gut wären; aber das erwarte ich für eine ganze Reihe von Jahren noch nicht.“

