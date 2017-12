Als Frauen erstmals über sexuelle Belästigung sprachen

Als Journalistin beim „Wall Street Journal“ war man in den siebziger Jahren ein exotisches Wesen. Gerade mal drei Frauen arbeiteten in der großen Redaktion des Weltblatts, eine von ihnen war Mary Bralove. Als sie am 29. Jänner 1976 ihr Redaktionsbüro betrat, war sie nervöser als sonst. Sie war an diesem Tag ein enormes Risiko eingegangen, auf der Titelseite der Zeitung war ein Artikel von ihr erschienen zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Ein Blick auf ihre Schreibmaschine überzeugte sie, dass das nicht folgenlos geblieben war. In Zeiten, da es noch keine Mails oder Post-its gab, steckten die Telefonistinnen, die für die Redakteure die Anrufe entgegennahmen, die Informationen hinter das Farbband der Schreibmaschine, so konnten sie sicher gehen, dass sie nicht übersehen wurden.