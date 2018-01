Heute vor 100 Jahren: Im Krieg geht es nicht an, dass der Einzelne frei über sein Vermögen verfügt

Neue Freie Presse am 17. Jänner 1918



“Der Krieg hat gelehrt, daß es nicht mehr angeht, daß der Einzelne frei über sein Vermögen verfüge.” Mit dieser bemerkenswerten Begründung hat das Zivillandesgericht einen Kündigungsprozeß entschieden. Die Kündigung eines Hausbesitzers, der die Wohnung einer Partei für sich selbst zu benötigen erklärte, wurde infolge Widerspruches der gekündigten Partei vom Bezirksgerichte für rechtsunwirksam erklärt, weil für den Hausbesitzer kein zwingender Anlaß vorliege, aus seiner jetzigen Wohnung auszuziehen. In der gegen dieses Urteil eingebrachten Berufung wurde geltend gemacht, der Hauseigentümer wäre gar kein Eigentümer des Hauses, wenn ihm nicht gestattet sein sollte, eine Wohnung in seinem eigenem Hause zu beziehen.