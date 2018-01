Heute vor 125 Jahren: Der Thronfolger auf Weltreise

Neue Freie Presse am 18. Jänner 1893

Ein bereits im Abendblatte mitgetheiltes Telegramm meldet, daß der Rammkreuzer “Kaiserin Elisabeth” mit den Erzherzogen Franz Ferdinand und Leopold Ferdinand an Bord heute in Bombay angekommen ist. Die Fahrt der “Kaiserin Elisabeth” von Colombo nach Bombay muß etwas verzögert worden sein, da in dem Reiseprogramm die Ankunft in Bombay auf den 15. d. angesetzt war. Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este wurde an Bord von dem englischen Gouverneur von Bombay bewillkommt. Um 5 Uhr Nachmittags begab sich der Erzherzog unter den Salutschüssen des im Hafen liegenden englischen Geschwaders und der Strandbatterien ans Land. Die Landungsstelle und die meisten der Straßen, durch die der Erzherzog mit seiner Suite fuhr, waren festlich geschmückt, und der Empfang von Seite der Bevölkerung war sehr herzlich. In Bombay betrat der Erzherzog zuerst den Boden der indischen Halbinsel, deren nördlichen Theil er nun in den nächsten Wochen durchreisen wird. (...) Für den Empfang des Erzherzogs und für seine Reise durch Indien sind von der englischen Regierung die umfassendsten Vorbereitungen getroffen worden.