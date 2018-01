Heute vor 125 Jahren: Haftstrafen nach Kußhändchen im Bad

Neue Freie Presse am 19. Jänner 1893

In der Vorhalle eines Ofener Bades kam es im Herbste vorigen Jahres zu einem Rencontre, welche heute vor einem Erkenntnissenate des Budapester königlichen Gerichtshofes ein Nachspiel hatte. Handelnde Personen waren der hiesige Advocat Dr. Konstantin Csillag, der praktische Arzt Dr. Edmund Toth und die Gattinnen derselben. Laut der Darstellung der Anklage hat die Gattin des Dr. Czillag eines Tages in der Vorhalle des Raitzenbades auf ihren Gatten gewartet. Während des Wartens passierte Dr. Edmund Toth, der seine Gattin am Arme führte, den Wartesalon, und als er an der dort harrenden Dame vorüberging, drängte er seine Gattin vorwärts und rief der Advocaten-Gattin angeblich die Worte zu: “Wenn Sie so gebildet sind wie hübsch, dann haben es die Herren hier sehr gut!” Diese Insulte trieb der beleidigten Dame die Schamesröte ins Gesicht, und in ihrer Verlegenheit und Hilflosigkeit begann sie zu weinen. Einige Secunden später war der Gatte der beleidigten Frau zur Stelle, die ihm, in Thränen gebadet, den Vorfall mittheilte und erzählte, Dr. Toth habe sich mit dieser Injurie nicht begnügt, sondern sie nachher noch fixiert und ihr Kußhändchen zugeworfen. Dr. Czillag eilte dem Arzte nach und forderte ihn auf, die beleidigte Dame sofort um Verzeihung zu bitten. Als Dr. Toth sich weigerte, sendete Dr. Czillag ihm seine Zeugen, um ihn zu provocieren. Es wurde, da Toth von einer Abbitte nichts wissen wollte, ein Duell vereinbart. Dies der Sachverhalt, auf Grund dessen Dr. Czillag und Dr. Toth heute wegen Herausforderung zum Duell auf der Anklagebank saßen.