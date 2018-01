Heute vor 125 Jahren: Royale Hochzeit in Wien

Neue Freie Presse am 24. Jänner 1893



Heute Vormittags um 11 Uhr fand in der Hofburgcapelle die Trauung der Erzherzogin Margarethe Sophie mit dem Herzog Albrecht von Württemberg durch den Kardinal Fürst-Erzbischof von Wien in Anwesenheit des Kaisers, des württemberg’schen Königspaares, der Mitglieder des Kaiserhauses und der denselben nahestehenden fürstlichen Familien statt. Der Zug zur Kirche und die Feier in derselben erfolgten nach dem üblichen prunkvollen Ceremoniel. In den Höfen der Burg, wo Infanterie Spalier bildete, sammelte sich schon mehrere Stunden vorher ein zahlreiches Publicum, um die Auffahrt der Hof- und Staatswürdenträger und der Damen zu sehen.