Heute vor 150 Jahren: Ein Fall von abscheulicher Unmenschlichkeit

Neue Freie Presse am 3. April 1868

Aus Stainz wird der Grazer Tagespost" folgende abscheuliche Geschichte mitgetheilt: In dem Hause eines Grundbesitzers in der Nähe von Stainz wird eine 47 Jahre alte, irrsinnige Weibsperson, Verwandte dieses Grundbesitzers, bereits seit dem Jahre 1842 auf wahrhaft unmenschliche Weise behandelt. Im Jahre 1842 dem Irsinne verfallen, wurde diese Unglückliche bis zum Jahre 1847 in einem Keller des Hauses an eine Kette gehängt gehalten.

Vom Jahre 1847 bis jetzt hatte man dieser Armen eine finstere Rauchstube zum Aufenthalte angewiesen. Eine Commission, welche vor wenigen Tagen in dem Hause des erwähnten Grundbesitzers stattgefunden, fand die Irrsinnige ohne alle Bekleidung und nur in eine alte Bettdecke gehüllt, furchtbar abgemagert und geschwächt, kauernd auf einem Bund Stroh. Ein kurzer Strick, welcher um den Knöchel des rechten Fußes gebunden war, hielt die Unglückliche fest. Soviel bisher erhoben werden konnte, besitzt die so Mißhandelte ein Vermögen von 1400 fl., welches auf dem Hause ihres unmenschlichen Verwandten intabulirt ist.