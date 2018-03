Heute vor 90 Jahren: Die Bluterkrankheit ist heilbar

Neue Freie Presse am 30. März 1928

Der Leiter der medizinischen Poliklinik in Tübingen Professor Dr. Bruno Riekau berichtet neuestens über seine Erfahrungen mit dem Vitaminpräparat, das von einem Spanier Dr. Slopis hergestellt und von der medizinischen Fakultät in Madrid erprobt wurde. Die Tabletten bestehen aus einem Gemisch von Vitamin A, B, C und D pflanzlichen Ursprunges und dienen zur Behandlung der Bluterkrankheit (Hämophilie).

Die Bluterkrankheit ist ein angebornes, sich geschlechtsgebunden vererbendes Leiden, das sich in unstillbaren Blutungen, die auch bei einer kleinen Verletzung zum tödlichen Verbluten führen können, äußert. Die Ursache dieser Krankheit liegt vor allem in der Unfähigkeit des Blutes, zu gerinnen, also eine Wunde zu schließen, aber auch in einer Schwäche der Blutgefäße. Die Bluterkrankheit war bisher unheilbar, der einzige Weg, sich vor dem Verbluten zu schützen, besteht in möglichster Schonung und peinlichem Vermeiden von Verletzungen.

