Heute vor 90 Jahren: Die „Gattenmörderin“ am elektrischen Stuhl

Neue Freie Presse am 14. Jänner 1928

Die Hinrichtungsstatistiker berichten uns, daß Ruth Snyder, die Gattenmörderin, die dritte Frau gewesen sei, die auf den elektrischen Stuhl geschnallt wurde. Die Gleichberechtigung der Frau, von Staats wegen ermordet zu werden, ist demgemäß über allem Zweifel erhaben. Freilich, es geht dem sogenannten schwachen Geschlecht auch in dieser Beziehung nicht anders als auf sonstigen Gebieten. Die Frau muß eben hinter dem Mann zurückstehen. Gegenüber einigen hundert männlichen Uebeltätern, an denen die Staatsgewalt das „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ praktizierte, fällt das Vierteldutzend Frauen gar nicht ins Gewicht. Und doch sind die Schauer, welche die moderne, so ungemein praktische Art, in der die Amerikaner ihre Exekutionen fein säuberlich und unblutig vollziehen, in diesem Falle noch eisiger, noch grauenhafter als sonst. Es ist eine Frau gewesen, die Tage und Nächste in panischer Angst die enge Kerkerzelle auf und ab schritt, die mit glühenden, weit aufgerissenen Augen, in die sich kein Schlaf senken wollte, den Uhrzeiger verfolgte, der in unaufhaltsamer Gleichgültigkeit weiterrückte.