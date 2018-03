Heute vor 90 Jahren: Eine Schülertragödie in Przemysl

Neue Freie Presse am 29. März 1928

Aus Przemysl wird uns gemeldet: Am Montag hat sich der 14jährige Sohn des Oberdirektors der Przemysler Bezirksfinanzdirektion Dr. Srokowski, Schüler der fünften Gymnasialklasse Franz Srokowski, unter den Lemberg-Warschauer D-Zug geworfen. Die in Stücke zerfetzte Leiche des Knaben wurde gegen 1 Uhr nachts in der Nähe der Station Bakonczyce aufgefunden. Neben der Leiche lagen drei Abschiedsbriefe: an die Eltern, an die Schuldirektion und an die Mitschüler. In einem der Briefe schrieb der Gymnasiast, er scheide aus dem Leben, da ihm dieses nur bittere Enttäuschungen gebracht habe.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp 0 mal geteilt

Meistgekauft