Heute vor 90 Jahren: Gattin zu vermieten!

Neue Freie Presse am 21. Jänner 1928

Frauenraub, Frauenkauf: das sind, wie jeder junge Jurist im ersten Semester lernt, primitive Formen der Eheschließung, deren Gedächtnis noch in manchem Trauungszeremoniell fortsetzt. Bei den Chinesen aber existiert seit unvordenklichen Zeiten eine besonders eigenartige Sitte, die durch die Not des Bürgerkrieges und der Mißernste im modernen China wieder aufgetaucht ist: der Gatte vermietet seine Ehefrau gegen einen bestimmten Tarif. Diese Vermietung, die sich, wie die United Preß aus Peking meldet, unter der armen Bevölkerung der Provinzen Kansu und Sinkian immer mehr einbürgert, darf niemals zur Bestrafung der Frau für irgendwelche Vergehen gegenüber dem Gatten, sondern immer nur aus wirtschaftlichen Ursachen erfolgen. Eine Frau kann also in China noch so streitsüchtig, verschwenderisch, geizig, eifersüchtig, treulos sein und braucht darum noch immer nicht zu befürchten, daß sie deshalb an einen anderen Mann vermietet werden könne. Vermag aber der Gatte die wirtschaftlichen Lasten nicht mehr zu ertragen, so verschafft er sich durch Vermietung seiner Frau ein kleines Nebeneinkommen. Mit dem Mietvertrag ist keine besondere Zeremonie verbunden, sondern man begnügt sich damit, Dauer des Mietverhältnisses und Preis schriftlich zu fixieren. Der Durchschnittspreis beträgt monatlich zehn Dollar, doch werden für besonders schöne Frauen, für die auch einem Chinesen nichts zu teuer ist, manchmal sogar fünfzig Dollar monatlich gezahlt. Der Mietpreis ist im vornhinein zu erlegen, und es ist der Frau strengstens untersagt, den Mieter während der Dauer des Mietverhältnisses mit ihrem Gatten zu betrügen. Bisweilen erfolgt die Vermietung auf mehrere Jahre. Die während der Vermietung geborenen Kinder gelten gesetzlich als Kinder des Mieters, dem sie auch nach der Lösung des Vertrages verbleiben.