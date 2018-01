Heute vor 90 Jahren: Herr und Frau X freuen sich...

Neue Freie Presse am 15. Jänner 1928

Einstweilen freuen sich Herr und Frau X. noch auf Bällen und Redouten. Vielleicht unterhalten sie sich sogar. Aber bald wird wieder die Zeit da sein, wo das gesellschaftliche Leben eine noch ernstere Wendung nimmt und die Saison der Privateinladungen beginnt. Dann werden sich Herr und Frau X. auf lithographierten Kärtchen freuen, Herrn und Frau Y. und die übrigen verheirateten Buchstaben ihres Bekanntenalphabets bei sich zu sehen: um halb neun zum Souper oder um zehn zum Après-Souper, in ganz schweren Fällen zu einem Rout. Worauf sich, da Rache süß ist, nach einiger Zeit Herr und Frau Y. wieder ihrerseits freuen werden, Herrn und Frau X. bei sich zu sehen. So lädt man sich gegenseitig ein bis zum Frühjahr, wo es dann höchste Zeit ist, nach Karlsbad zu gehen. Die Kärtchen und die Bekannten wandern hin und her, unverändert stilisiert und lithographiert, wie seit vielen Jahren. Das ist nämlich daran das Merkwürdige. Sonst hat sich mittlerweile alles von Grund auf verändert: die Ggesellschaftsschichtung, die Tonart, die Umgangsformen.