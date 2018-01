Heute vor 90 Jahren: Leo Trotzki wird ins Exil verbannt

Neue Freie Presse am 10. Jänner 1928

In Moskau ist man viel weniger gemütlich als in Wien. Johann Koplenig wurde gestern von den Geschworenen freigesprochen, trotzdem er in seiner Flugschrift am 15. Juli zur Bewaffnung der Arbeiterschaft aufgefordert hatte; trotzdem er öffentlich erklärte, für die Arbeiter gebe es nur den Weg der russischen Revolution, die Vorbereitung des bewaffneten Aufstandes und die proletarische Diktatur. Das kann man in einem bürgerlichen Staate ungestraft verkünden, und nicht ein Haar wird Koplenig gekrümmt werden. (…) Nicht einmal die kleinste Warnung wird Koplenig zuteil, nicht einmal eine bedingte Verurteilung, damit er in der Zukunft seine Zunge hüte. Wir hätten wohl begriffen, daß die Geschworenen Milde walten lassen, denn schließlich hat Koplenig eine lange Untersuchungshaft hinter sich, kein Grund bestand dafür, ihn zum Märtyrer zu machen, seine lächerliche Einzelhandlung ins Gigantische zu vergrößern. Aber wer sich erinnert, daß es Sprüche gibt, wie: Recht muß Recht bleiben, daß es sich hier nicht um Gefühlsfragen handelt, sondern um ein Verdikt der Rechtsfindung,d er wird mit Schaudern an künftige Möglichkeiten denken, die unvermeidlich sind, wenn man solcherart die Normalität aus allen Fugen reißt. (…)