Der „Landesverräter“ und der „letzte Paladin“

An den Gescheiterten wird der Gang der Geschichte oft deutlicher als an den Vorkämpfern des Erfolges“, schrieb der 2001 verstorbene Historiker Richard Georg Plaschka, er erinnerte an zwei Männer, die 1918 für entgegengesetzte Positionen standen. Beide stammten aus dem südslawischen Bereich. Ihre Wege kreuzten sich nie. Der eine war Franc Grafenauer aus Kärnten, gewählter Abgeordneter im Reichsrat, er widmete sein ganzes politisches Leben als Nationalist der Vertretung der slowenischen Interessen, er wollte die alten Grenzen sprengen. Der andere war General Stephan Sarkotić von Lovćen, er war vom Kaiser zum Generalgouverneur von Bosnien und Herzegowina ernannt worden. Der Slowene: ein Repräsentant des Umsturzes, ein Kritiker des alten Staates und Vertreter des Panslawismus. Der General: ein Bewahrer des Alten, er wollte die Südslawen in der Monarchie behalten und hielt ihre Selbstständigkeit für ein Unheil. Beide Männer verfehlten ihre Ziele, waren Außenseiter in ihrer südslawischen Nationalität und scheiterten, mussten 1918 ins Exil gehen.