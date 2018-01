Winston Churchill: Die Wandlung eines Vielseitigen

"This was their finest hour“ – der Titel der Rede war Programm. Winston Churchill hat sie am 18. Juni 1940 vor dem britischen Unterhaus gehalten. Paris war soeben gefallen. Und Churchill seit einem Monat Premierminister Großbritanniens. Dereinst, sagte Churchill in dieser Ansprache, würden die Menschen über die Männer und Frauen des britischen Empire, das nun allein den Widerstand gegen das NS-Regime in Deutschland aufrechterhalte, sagen: „Es war ihre beste Stunde.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.01.2018)