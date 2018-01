Im Ghetto von Wilna: Das Mädchen und der Sadist

Mascha Rolnikaité feierte gerade ihren 14. Geburtstag, als die Welt für sie zusammenbrach. An diesem Tag, den 22. Juni 1941, begann der erste Bombenangriff der deutschen Luftwaffe auf die damals polnische Stadt Wilna, vom Fenster aus beobachtete die jüdische Familie den Einmarsch der Wehrmacht: „Die schwarze Spinne, das Hakenkreuz, macht uns große Angst“, schrieb das Mädchen, sie begann an diesem Tag ihr Tagebuch. Auf Zetteln und Papierschnipseln dokumentierte sie den Leidensweg der Familie. Das Schreiben war so gefährlich, dass sie zusätzlich alles auswendig lernte, bei einer Hausdurchsuchung drohte stets die Gefahr, erschossen zu werden.