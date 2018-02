Zeitzeugin, älter als die Republik: "Die Politik ist eine Hur"

"Es kommt mir gar nicht vor, als wär ich so alt", sagt Adele Gliera. Geboren wurde die Seniorin am 8. Oktober 1917 nahe Oberhausen im deutschen Ruhrgebiet, wuchs im schwäbischen Sigmaringen auf und lebt seit 1939 in Vorarlberg. Die Wirren des 20. Jahrhunderts haben ihr Leben deutlich beeinflusst, auch wenn sie sich, wie sie beteuerte, nie für Politik interessierte.

Glieras erste Erinnerungen an die politischen Gegebenheiten gehen zurück auf die französische Besatzung in den 1920er-Jahren im Ruhrgebiet. "Die haben da ganz schön gehaust", das habe sie aus den Gesprächen der Eltern mitbekommen. "Viele Leute sind erschossen worden", gesehen habe sie so etwas aber nie. Ab 18 Uhr herrschte Ausgangssperre, "und wehe, wenn sich danach ein Vorhang bewegt hat. Die sind alle aus dem Haus geholt worden." Aus der französischen Besatzungszeit zog die damals etwa Fünfjährige aber auch Positives: "Ich hab Französisch fast besser gekonnt als Deutsch."

Mit etwa sieben Jahren zog die Familie nach Lauchatal. Als Erste im Dorf besuchte sie ein katholisches Mädchengymnasium. Vom Erstarken der Nationalsozialisten bekam sie kaum etwas mit. "Der Nationalsozialismus ist bei uns nicht so in Erscheinung getreten, weil es ja kleine Orte waren". Auch die Machtübernahme 1933 in Deutschland hatte auf ihr Leben keinen Einfluss, meint die Seniorin. Sigmaringen hatte nach 1933 eine eigene Gestapodienststelle. Es gab zwar kaum jüdische Bevölkerung, doch aus der Psychiatrie der Stadt wurden 90 von 213 behinderten und psychisch kranken Menschen in die Tötungsanstalten Schloss Grafeneck und Hadamar deportiert und dort ermordet.

"Wir haben uns nie für Politik interessiert"

Ihren Mann Anton hätte Gliera ohne die Nazis 1937 wohl nicht kennengelernt, denn der damals 24-Jährige absolvierte als österreichischer Zollbeamter in Sigmaringen einen Umschulungskurs auf reichsdeutsches Zollrecht. Nach der Hochzeit, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, zog Gliera mit ihrem Mann in seine Heimat Vorarlberg. In Brugg bekam die Familie eine Wohnung in den neuen Zollhäusern. Von seiner Arbeit beim Zoll in den ersten beiden Kriegsjahren habe er wenig erzählt. "Wir haben uns nie für Politik interessiert. Im Gegenteil, mein Mann hat immer gesagt, die Politik ist eine Hur'", berichtet Gliera.

1941 wurde Anton eingezogen. "Genau am Tag, als unsere Tochter Renate auf die Welt kam, hat er fort müssen", erzählt Gliera. Das Kind habe er gar nicht mehr gesehen. "Plötzlich war ich wieder die Deutsche." Das habe man sie deutlich spüren lassen. "Mehr als nötig hat keiner mehr mit mir geredet", berichtet sie von ihrer Isolation. Den plötzlichen Sinneswandel der Bevölkerung führt Gliera auf Neid zurück. "Ich hatte ja eine neue Wohnung und wir waren die ersten, die ein Bad hatten", das hätten ihnen einige nicht gegönnt.

Schließen Adele Gliera erinnert sich – APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Einschüchtern ließ sich die gewitzte Frau aber nicht. Nach einer Rede des Reichspropagandaministers Joseph Goebbels im Radio, in der er darauf hinwies, dass Frauen mit kleinen Kindern nicht zum Arbeitsdienst gezwungen werden dürften, schrieb Gliera persönlich an die Nazigröße. "Alle haben mich ausgelacht. Es hieß, jetzt spinnt sie", amüsiert sich die 100-Jährige noch heute. Doch nach einem Monat kam eine Antwort, die die Aussage Goebbels sogar bestätigte. Gliera ging damit aufs Amt nach Bregenz und hatte vorerst ihre Ruhe. "Den Brief hatte ich noch lange, doch beim Umzug muss er verloren gegangen sein", bedauert sie.

"Wünsche mir, das Politiker keinen Krieg mehr anfangen"

Kampfhandlungen hat die 100 Jahre alte Gliera in Vorarlberg nicht erlebt. Schwierig wurde ihr Leben, als ihr Mann in russische Gefangenschaft kam. "Er wurde in der Festung Breslau (Polen, Anm.) von den Russen gefangen genommen", sagt sie. Dabei kam es zu einem Übersetzungsfehler: "Der Dolmetscher übersetzte statt Zollbeamter Gestapobeamter." Lange habe sie nicht gewusst, ob er noch lebe. Von den Franzosen sei ihr Mann als überzeugter Nationalsozialist geführt worden, war er als Beamter doch automatisch NSDAP-Mitglied: "Obwohl er sich ja nie auch nur ein bisschen um Politik geschert hat."

Als Konsequenz wurde Anton Gliera in seiner Abwesenheit außer Dienst gesetzt, "und ich bin da gestanden und hab kein Geld mehr gekriegt". Um die ersten freien Wahlen in Österreich und die Besatzungszeit habe sie sich dann gar nicht mehr geschert. "Ich bin zwar wählen gegangen, aber wenn der Mann weg ist und man weiß nicht, ob er noch lebt, ist dir das egal", räumte Gliera ein. Ihre einzige Sorge galt fortan ihrem Überleben und dem ihrer Tochter. "Ich hatte ja niemanden für das Kind, zum Arbeiten musste ich sie überall mitnehmen", erzählt sie. "Wer an der Macht war, war mir egal. Ich hab ja von keinem was bekommen."

Ein erstes Lebenszeichen von ihrem Mann erhielt die damals 30-Jährige im Jahr 1948 oder 1949. "Eine Karte mit sieben Worten", danach jeden Monat eine weitere. Erst 1950 mit einem der letzten Transporte kam Anton Gliera in Feldkirch an. Als sie ihn am Bahnsteig sah, war das Entsetzen groß. "Das war kein Mensch mehr", beschrieb Gliera den abgemagerten 34-Jährigen, ohne Zähne und krank. "Es hat zwei Jahre gebraucht, bis man mit ihm wieder hat normal leben können." Später fing Anton Gliera wieder beim Zoll zu arbeiten an, musste aber unterschreiben, keine Nachforderungen zu stellen. 1955 kam der gemeinsame Sohn zur Welt.

Seit mittlerweile 42 Jahren - ihr Mann starb 1975 - ist Adele Gliera Witwe, "bereits eine so lange Zeit", sagt sie selbst. Zur heutigen Politik sagt sie lediglich: "Ich wünsche mir, dass die Politiker keinen Krieg mehr anfangen."

(Alexandra Stockmeyer/APA)