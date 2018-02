Prinzessin Margaret: Vom Scheitern einer Existenz

Irgendwie wollte es nie so recht passen, das Leben der zweiten Tochter des Herzogspaares von York, von Prinz Albert und seiner Frau Elizabeth. Schon die Namenswahl schien nicht zu gelingen. Die erste Tochter hatte die Herzogin noch klassisch nach sich selbst benannt, doch die zweite sollte ihren Lieblingsnamen bekommen: Ann. Ann Margaret fände sie schön, schrieb die schwangere Elizabeth an das Schwiegerelternpaar König George V. und Königin Mary. Doch denen missfiel Ann. Als die Herzogin schließlich am 21. August 1930 in ihrer Heimat Schottland ihre Tochter zur Welt brachte, erhielt das Kind eine Kompromissvariante des Namens: Margaret Rose.