"Der politische Tod Österreichs": Nur Mexiko protestierte gegen den Anschluss 1938

Nicht wenige Wiener glauben, dass der in der Leopoldstadt gelegene Mexikoplatz auf Maximilian I., den Bruder Kaiser Franz Josephs, zurückgeht, der einst Kaiser von Mexiko war. Das stimmt allerdings nicht. Seit 1884 (mit Ausnahme der Jahre 1919 bis 1934, da hieß er im "Roten Wien" Volkswehrplatz) trug er bis 1956 eigentlich den Namen Erzherzog-Karl-Platz. Doch dann beschloss der Wiener Gemeinderat, den Platz umzubenennen - zu Ehren Mexikos.

"Mexiko war im März 1938 das einzige Land, das vor dem Völkerbund offiziellen Protest gegen den gewaltsamen Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich einlegte. Zum Gedenken an diesen Akt hat die Stadt Wien diesem Platz den Namen Mexiko-Platz verliehen", steht seit 1985 auch auf einem entsprechenden Gedenkstein auf dem Platz.

Der Mexikoplatz in Wien Leopoldstadt.

"Der Fall von Österreich ist sehr delikat"

Aber wie kam es dazu? Mexiko verfolgte seit der Unabhängigkeitsbewegung im Jahr 1810 eine Außenpolitik, die konsequent gegen Interventionen in anderen Staaten auftrat und Solidarität mit unterdrückten Völkern betonte. Der in den 1930er Jahren amtierende Präsident Lázaro Cárdenas agierte ganz in dieser Tradition. Geprägt wurde seine außenpolitische Linie vor allem von seinem Freund, dem Völkerrechtsexperten Isidro Fabela, der seit 1937 die politische Delegation vor dem Völkerbund in Genf anführte und den Präsidenten stets über die Lage in Europa am Laufenden hielt. Schließen Die Protestnote Mexikos. – (c) Faksimilie

Mexiko war schon früh klar, dass Österreich sowohl für Deutschland als auch Italien ein wichtiges Aufmarsch- und Durchzugsgebiet sein würde. Fabela hat das auch am 29. November 1937 in einem Schreiben an den mexikanischen Außenminister festgehalten: "Der Fall von Österreich ist ebenfalls sehr delikat, und zwar nicht wegen der Österreicher, sondern wegen der großdeutschen „Nazis“. Die Nationalsozialisten können sich nicht ernsthaft vorstellen, dass Österreich eine unabhängige Republik sein könnte, sie begreifen dieses Land ausschließlich als „deutschen Staat“, der Teil des Reichs werden muss, oder der sich zumindest in seinem Verhalten, in seiner Politik und in seiner Ausdrucksweise als Vasallenstaat begreift."

Mexiko stand selbst außenpolitisch unter Druck

Ein Tagebucheintrag vom 15. März 1938 belegt, dass Cárdenas über profunde Kenntnisse der Lage in Österreich verfügte. "Am 12. Juli 1936 hatte Deutschland der ganzen Welt verkündet, dass es die Unabhängigkeit Österreichs anerkannt und mit Österreich ein Abkommen unterzeichnet habe, das die Nichteinmischung beider Länder in ihre Angelegenheiten festlege. Trotz dieses Abkommens hat Deutschland Österreich überfallen", schrieb der mexikanische Präsident.

Mexiko selbst stand außenpolitisch unter Druck. Das Land bereitete die Verstaatlichung ausländischer Erdölfördergesellschaften vor und fürchtete vor allem die Reaktion seines Nachbarn, den USA. Bereits am 17. März ließ Fabela den Text der zweiseitigen Protestnote des Präsidenten an die mexikanische Presse übermitteln. Cárdenas selbst wartete aber noch zu. Er wollte erst nach der offiziellen Enteignung der US-, britischen und niederländischen Erdölgesellschaften vor den Völkerbund treten. Am 19. März protestierte Mexiko dann aber offiziell mit einer - in Französisch verfassten - Protestnote, die Völkerbund-Generalsekretär Joseph Avenol überreicht wurde.

Mexiko blieb allein

In der Protestnote kritisierte Mexiko die Vorgehensweise des Deutschen Reichs mit deutlichen Worten: "Der politische Tod Österreichs (...) stellt ein schweres Attentat gegen den Völkerbundpakt und gegen die übernommenen Grundsätze des Völkerrechts dar." Weiter heißt es: "Die Tatsache, dass die Behörden in Wien die Macht den gewaltsamen Besetzern übergeben haben, kann dem Angreifer nicht als Entschuldigung dienen, und der Völkerbund darf diese vollendete Tatsache nicht ohne die energischen Proteste und die in den Artikeln des Völkerbund-Paktes vorgesehenen Gegenmaßnahmen hinnehmen."

Die Protestnote im Wortlaut Herr Generalsekretär! Angesichts der Unterdrückung Österreichs als unabhängiger Staat infolge einer bewaffneten ausländischen Intervention und im Hinblick darauf, dass der Rat des Völkerbundes zwecks Anwendung des Artikels 10 des Völkerbundpaktes, welcher die Verpflichtung auferlegt, die Unversehrtheit des Gebietes und die politische Unabhängigkeit aller seiner Mitglieder zu achten und gegen jeden äußeren Angriff zu wahren, bisher noch nicht einberufen worden ist, habe ich die Ehre, ihnen gemäß den Weisungen der Regierung von Mexiko folgende Erklärungen zu übermitteln und bitte Sie, diese den Mitgliedstaaten unserer Institution zur Kenntnis bringen zu wollen. Der politische Tod Österreichs in der bekannten Form und unter den bekannten Umständen stellt ein schweres Attentat gegen den Völkerbundpakt und gegen die übernommenen Grundsätze des Völkerrechts dar. Infolge eines Gewaltstreiches hat Österreich aufgehört, als unabhängige Nation zu bestehen. Diese Intervention ist eine offensichtliche Verletzung unseres Paktes sowie der Verträge von Versailles und Saint Germain, welche die Unabhängigkeit Österreichs für unabänderlich erklären. Diese unabänderliche Unabhängigkeit hätte nicht nur durch die Großmächte, die das Genfer Protokoll von 1922 unterzeichnet haben, geachtet und garantiert werden müssen, die bei diesem Anlass feierlich ihren Entschluss erklärt haben, die politische Unabhängigkeit, die territoriale Unversehrtheit und die Souveränität Österreichs zu achten, sondern auch durch die österreichische Regierung selbst, da der erwähnte Staatsvertrag von Saint Germain und das Genfer Protokoll Österreich zumindest die Verpflichtung auferlegen, die Zustimmung des Völkerbundrates einzuholen, sofern es sich um die Aufrechterhaltung seiner Unabhängigkeit innerhalb seiner gegenwärtigen Grenzen als selbstständiger Staat und absoluter Herr seiner Entschlüsse handelt. Daher muss jedes Abkommen und jede Entschließung, die darauf gerichtet sind, die österreichische Unabhängigkeit zu beeinträchtigen, als rechtswidrig betrachtet werden und ebenso muss jeder Versuch gleichgültig welcher ausländischen Regierung, der diesen Grundsätzen und Verpflichtungen zuwiderläuft, von den Mitgliedern des Völkerbundes als Willkürakt und untragbar angesehen werden. Die Tatsache, dass die Behörden in Wien die Macht dem gewaltsamen Besetzer übergeben haben, kann dem Angreifer nicht als Entschuldigung dienen und der Völkerbund darf diese vollendete Tatsache nicht ohne die energischsten Proteste und die in den Artikeln des Völkerbundpaktes vorgesehenen Gegenmaßnahmen hinnehmen. Andererseits vertreten die Behörden, welche die vollziehende Gewalt preisgegeben haben, keineswegs das österreichische Volk, das sicherlich den Tod seines Vaterlandes als eine düstere Tragödie ansieht; die Behörden selbst, welche der Gewalt weichen mussten, haben nicht frei gehandelt, da ein erzwungener Willensakt kein Willensakt ist. Infolgedessen würden die Mitgliedstaaten des Völkerbundes die Handlungen und Worte dieser Behörden nicht als freie und rechtmäßige Äußerung der Nation ansehen, welche der militärischen Gewalt unterworfen ist. Die Regierung von Mexiko, die die Grundsätze des Völkerbundpaktes stets achtet und ihrer Außenpolitik, die keine mit Gewalt herbeigeführte Eroberung hinnehmen kann, immer treu bleibt, protestiert auf das kategorischste gegen den äußeren Angriff, dessen Opfer die Republik Österreich geworden ist. Sie erklärt der öffentlichen Meinung der Welt, dass nach ihrer Ansicht die einzige Methode, den Frieden zu erhalten und neue internationale Attentate wie die gegen Äthiopien, Spanien, China und Österreich zu vermeiden, darin besteht, die Verpflichtungen zu erfüllen, welche der Völkerbundpakt, die abgeschlossenen Verträge und die Grundsätze des Völkerrechtes auferlegen. Im gegenteiligen Fall würde nicht viel später die Welt in eine viel schwerere Konflagration verwickelt werden, als diejenige ist, die man vermeiden will, indem man außerhalb des Systems des Völkerbundes zu handeln sucht.

Mexiko war also das einzige Land, das offiziell beim Völkerbund gegen die Besetzung Österreichs protestierte. Versuche, andere - vor allem lateinamerikanische - Länder mit ins Boot zu holen, scheiterten. Im Fall von Kolumbien in letzter Minute. Zwar legten dann mit einiger zeitlicher Verzögerung andere lateinamerikanische Staaten und auch die Sowjetunion Protest ein - allerdings geschah dies entweder verbal oder durch bilaterale Demarchen.

Was wenige wissen: Seit Mai 2005 trägt eine Promenade im Bereich der Donau-City in Wien Donaustadt den Namen von Isidro Fabela.

Am 19. März 2018 findet zum Jahrestag des Protests eine Veranstaltung auf dem Mexiko-Platz in Wien statt. Die mexikanische Botschafterin Alicia Buenrostro Massieu wird vor Ort eine Rede halten.