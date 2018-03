Rätsel um deformierte Frauenschädel in Bayern gelöst

1.500 Jahre alte Schädel mit länglicher Kopfform haben Forschern lange Zeit Rätsel aufgegeben. Wissenschafter aus München und Mainz haben nun mit einem internationalen Expertenteam herausgefunden, dass die Schädel von Frauen stammen, die etwa um das Jahr 500 aus dem Schwarzmeerraum nach Bayern kamen, wie die Universität Mainz am Dienstag mitteilte.

Um die gewünschte Kopfform zu erreichen, hätten Eltern den Kopf ihres Kindes nach der Geburt einige Monate lang mit Bandagen umwickelt, erklärte die Anthropologin Michaela Harbeck aus München. Warum sie dieses aufwendige Verfahren durchführten, sei heute schwierig zu beantworten. "Wahrscheinlich wurde damit einem bestimmten Schönheitsideal nachgeeifert oder vielleicht auch eine Gruppenzugehörigkeit angezeigt."

In den vergangenen Jahrzehnten sind Burger zufolge bis zu 20 deformierte Schädel an sechs Orten in Bayern gefunden worden, vor allem in Erding und Straubing, sagte Harbeck. Lange Zeit schien es, als hätten die Hunnen diese Tradition nach Ost- und Mitteleuropa gebracht, sagte Brigitte Haas-Gebhard von der Archäologischen Staatssammlung München. Die genomische Herkunftsanalyse zeige jedoch, dass die Frauen mit deformiertem Schädel genetisch heutigen Bulgaren und Rumänen am ähnlichsten seien, sagte Populationsgenetiker Joachim Burger von der Universität Mainz.

(APA/red.)