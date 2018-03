Markierungen der Geschichte in acht Texten

Nein, Freunde waren sie nie, wenngleich in derselben SPÖ zu hohen Ehren aufgestiegen. Erst im Alter (Androsch wird 80 und ist höchst aktiv geblieben, Heinz Fischers Herz darf nun in der Politpension wieder freudig links pochen) haben die beiden zusammengefunden, um ein bemerkenswertes Buchprojekt zu begleiten: acht Wendepunkte der Weltgeschichte, markiert durch den magischen „Achter“. Also von 1848 über 1908, 1918, natürlich 1938, 1968, 1978, 2008 bis 2018. Dafür hat Androsch als Herausgeber profunde Autoren um sich geschart, von Rudolf Taschner über Herbert Lackner, Anton Pelinka bis hws (1848). Aber nur ein Rückblick allein bringt nichts. Im Epilog gehen die Herausgeber auf die drängenden Zukunftsfragen ein. Der Ausblick auf die Konfliktherde dieser Welt ist alles andere als hoffnungsfroh.



Hannes Androsch, Bernhard Ecker, Heinz Fischer (Hg.):

„1848 – 1918 – 2018. Acht Wendepunkte der Weltgeschichte“

Brandstätter, 224 Seiten,

34,90 Euro

Wie war Kaiser Karl?

Katrin Unterreiner beschäftigt sich ihr gesamtes wissenschaftliches Leben lang mit Habsburg. So darf zum Gedenkjahr ein neues Buch über den unglücklichen Kaiser Karl und das Ende der Habsburgermonarchie nicht fehlen. Sie enthält sich bewusst einer Wertung, aber sie zitiert ziemlich „cool“ Zeitgenossen. Etwa Karls Jugendfreund Paul Thun von Hohenstein: „Er ist eine naive Natur, ohne höhere Interessen . . . aber guten Herzens und wohlwollend. Von den Staatsgeschäften weiß er wohl nicht viel . . . Er erinnert förmlich an Josef II. mit seiner Ungeduld, täglich Neues zu schaffen.“

Unterreiner dokumentiert auch die verhängnisvolle „Sixtusaffäre“ vom April 1918. Der diplomatische Skandal sorgte nicht nur für ein Zerwürfnis mit dem deutschen „Waffenbruder“, sondern fegte auch den letzten Rest an Ehrfurcht vor dem schwachen Monarchen hinweg.



Katrin Unterreiner:

„Meinetwegen kann er gehen“

Molden-Verlag

175 Seiten

22,90 Euro

Katholischer Klerus nach 1945

Eva Maria Kaiser widmet sich in ihrem jüngsten Werk einer unterbelichteten Facette heimischer Zeitgeschichte: Wie und mit welcher List unterstützten Österreichs Bischöfe nach Kriegsende ehemalige Nationalsozialisten? Und das ist keineswegs nur seelsorgerisch gemeint. Theodor Kardinal Innitzer hatte zwar aus seinen politischen Fehlern gelernt, unterstützte während des Krieges heimlich und großzügig verfolgte Wiener, zog sich aber nach 1945 auf die reine Seelsorge und deren Wiederaufbau zurück. So galt Salzburgs Erzbischof Andreas Rohracher als die führende kirchliche Autorität. Als ehemals als regimekritisch von der Gestapo beobachtet, konnte er nun – so wie etwa der steirische Politiker Alfons Gorbach – der Versöhnung mit den minderbelasteten ehemaligen Nazis das Wort reden. Höchst interessant.

Eva Maria Kaiser:

„Hitlers Jünger und Gottes Hirten“

Böhlau-Verlag

418 Seiten

30 Euro

