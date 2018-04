Martin Luther King: Der Prediger der Nation

Ihr Großvater wäre jetzt 89 Jahre alt, und wäre er noch am Leben, hätte er vermutlich am vorigen Samstag an ihrer Stelle gestanden, um an der Pennsylvania Avenue – Washingtons Prachtmeile zwischen Kapitol und Weißem Haus – einen kraftvollen Appell gegen Waffengewalt an Schulen an seine Landsleute zu richten. Stattdessen sagte die neunjährige Yolanda: „Ich habe einen Traum, dass genug genug ist. Dies sollte eine waffenfreie Welt sein. Punkt.“

So schwang in den Worten seiner resoluten Enkelin das Echo von Martin Luther King Jr. mit wie der Refrain eines Gospels, den der Held der Bürgerrechtsbewegung am 28. August 1963 auf den Stufen des Lincoln Memorial intoniert hatte – Herzstück einer der berühmtesten Reden des 20. Jahrhunderts. Auf Zuruf der Sängerin Mahalia Jackson, er solle doch von seiner Vision erzählen, hatte der Reverend sein Konzept über den Haufen geworfen. „Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht nach der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden.“

Yolandas Auftritt war aufgeladen mit Symbolik. Der „Marsch auf Washington“, initiiert von den Schülern der Stoneman High School in Parkland in Florida, war inspiriert von MLK, dem Apostel der Gewaltfreiheit und des zivilen Ungehorsams, der es 1964 im Alter von gerade einmal 35 Jahren bereits zum Friedensnobelpreisträger gebracht hatte und vom „Time“-Magazin zum „Mann des Jahres“ gekürt worden war. Er selbst bezog seine Ideen von Mahatma Gandhi und deutschen Theologen.

Vor 50 Jahren: Die Ermordung von Martin Luther King



Eine Ikone wie Abraham Lincoln. Längst gilt Martin Luther King Jr. als nationale Ikone, und wie den Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson und Abraham Lincoln, der die Abschaffung der Sklaverei besiegelte, ist ihm im Herzen der Hauptstadt ein Monument mit in Stein gemeißelten Sinnsprüchen gewidmet. In jeder US-Stadt sind Schulen, Straßen und Institutionen nach ihm benannt, seit 1986 zelebriert das Land seinen Geburtstag auch als Feiertag an jedem dritten Montag im Jänner. Und dieser Tage begeht es in zahllosen Veranstaltungen seinen 50. Todestag.

Zehn Jahre nach der epochalen Wahl Barack Obamas, die die vermeintliche Erfüllung des King'schen Traums markierte, wird dessen Nachfolger Donald Trump seinen Namen im Munde führen. Zeitzeugen und Mitstreiter wie Andrew Young, Jesse Jackson oder John Lewis werden sich des charismatischen Baptistenpastors erinnern, dessen Vater ihm im Alter von fünf Jahren nach einem Berlin-Besuch den Namen des deutschen Reformators gab. Sie werden die Meilensteine der Bürgerrechtsbewegung in den Südstaaten, die mit King verbunden sind, Revue passieren lassen: den Busboykott 1955 in Montgomery (Alabama), nachdem sich die Näherin Rosa Parks über die Rassentrennung hinweggesetzt hatte, in dessen Folge der junge Pastor die Koordination der Proteste übernahm; die Demos in Birmingham, der Marsch in Selma.

Er werde enden wie John F. Kennedy, sagte er 1963 in einer Vorahnung zu seiner Frau Coretta, konfrontiert mit Anschlägen und Bombendrohungen, nach mehr als zwei Dutzend Festnahmen und inzwischen überwacht vom FBI des Kommunistenhassers J. Edgar Hoover, der Coretta schließlich Tonbandaufnahmen der Seitensprünge ihres Mannes ins Haus schickte.

1968, nach dem Beschluss der Bürgerrechtsgesetze unter Präsident Lyndon B. Johnson vier Jahre zuvor, war King zu einer Art Wanderprediger des Protests avanciert. Schockiert von den Unruhen in den schwarzen Ghettos, von sozialer Ungleichheit und den Auswüchsen des Vietnamkriegs, hatte er seinen Zenit vielleicht schon überschritten. Die radikalen Parolen von „Black Power“ und die „Black Panthers“ waren auf dem Vormarsch.



„Free at last.“ Wo der Rassismus seine Fratze erhob, war King zur Stelle. Im Zuge eines Protests der Müllmänner in Memphis philosophierte Martin Luther King in einer Predigt über Leben und Tod. Gott habe ihn – wie einst Moses – zum Gipfel geführt, sagte er. „Ich habe das Gelobte Land gesehen.“ Anderntags, am Abend des 4. April 1968, streckte ein Schuss King nieder, als er am Balkon des Lorraine Motel eine Zigarette rauchte. Rasch war von einer Verschwörung die Rede, umgehend brachen in vielen Städten Unruhen aus.

Die Polizei schnappte den Attentäter, James Earl Ray, zwei Monate später am Flughafen Heathrow in Großbritannien. Er hatte sich einen kanadischen Pass besorgt und wollte nach Rhodesien – wenige Tage nach dem Attentat auf Robert Kennedy, den demokratischen Präsidentschaftskandidaten.

Das Lorraine-Motel ist mittlerweile ein Museum, das Zimmer 306 blieb originalgetreu erhalten – mit zerwühlten Laken, Kaffeetassen und einer Ausgabe der „New York Times“. Auf Kings Grabmal im Areal der Ebenezer Baptist Church, seiner Kirchengemeinde in Atlanta, prangt: „Free at last.“

Was blieb von MLK und seiner Bürgerrechtsbewegung? Die „American Civil Liberties Union“ hat als Stimme in der Gesellschaft Kings Erbe als Mahner angetreten; der „Black Caucus“ – die afroamerikanische Fraktion der Demokraten im Kongress – ist arriviert. Offene Diskriminierung ist meist verschwunden, die subtile nicht. Nach wie vor sind Afroamerikaner, 13 Prozent der Bevölkerung, überproportional ärmer, öfter arbeitslos und im Gefängnis. Doch die Chancen sind gestiegen, auch dank Maßnahmen wie „affirmative action“, der fixen Zugangsquoten für Unis. Es entstand eine solide schwarze Mittelklasse, mit den Obamas als Vorbildern.

Der Rassismus ist aber nicht ausgestorben und ist offenbar auch nicht auszurotten. Just unter der Präsidentschaft Obamas, die die Überwindung der Rassenschranken verhieß, kam es zu rassistischen Exzessen und Polizeigewalt, für die Orte wie Ferguson, Baton Rouge und zuletzt Sacramento stehen. Im Garten seiner Großeltern hatten Polizisten in Kalifornien jüngst den 22-jährigen Stephon Clark erschossen, weil sie sein Smartphone für eine Pistole hielten. Sportstars, die bei der US-Hymne niederknien, bekunden Solidarität, Aktivisten wie Patrisse Khan-Cullors, die vor fünf Jahren die Organisation „Black Lives Matter“ gegründet haben, polarisieren heute das Land.

Der Geist Martin Luther King Jr's. ist lebendig. Obama legte den Amtseid auf dessen Bibel ab, im Oval Office stand seine Büste. Der Kampf der Afroamerikaner um Gleichberechtigung ist indessen längst nicht zu Ende. Der Traum ist für viele Illusion geblieben.

Steckbrief Martin Luther King Jr., *19. Jänner 1929 in Atlanta (Georgia) als Sohn eines Baptistenpredigers an der Ebenezer-Church – eine Stelle, die er später selbst einnehmen sollte. King erlangte als Bürgerrechtsaktivist und Propagandist des gewaltfreien Widerstands Weltruhm. 1964 erhielt er den Friedensnobelpreis. Ermordet am 4. April 1968 im Lorraine-Motel in Memphis (Tennessee) von dem Rassisten und Schwerkriminellen James Earl Ray (1928–1998). In Folge kam es in Dutzenden Städten der USA zu Krawallen.

