Heute vor 100 Jahren: Antisemitische Umtriebe auf den Budapester Hochschulen

Neue Freie Presse am 12. August 1919

Die antisemitische Bewegung, die sofort nach dem Sturz der Rätediktatur eingesetzt hat, ist noch immer nicht abgeflaut. Die Bewegung, die mit der gewalttätigen Entfernung der Juden aus den Ministerien und hauptstädtischen Aemtern begonnen hat, sich dann auf die Hochschulen verpflanzte, zur Insultierung der jüdischen Hörer und Professoren führte, um sich schließlich in argen Straßenexzessen, in häufigen Ueberfällen wehrloser Juden auf den Straßen Luft zu machen, dauert noch immer an. Allerdings sind die antisemitischen Hetzer von der Straßen verschwunden, da ihr Treiben auf der Straße unmöglich gemacht wurde.Sie setzen nun ihre Tätigkeit an den Hochschulen und in den Aemtern um so eifriger fort; so sah sich der Rektor der Technischen Hochschule gezwungen, zu verkünden, daß, wenn die Ruhe und Ordnung an der Hochschule nicht hergestellt werden könne, er die Vorlesungen bis auf weiteres sistieren müsse. Hierauf begab sich ein aus 24 Mitgliedern bestehendes Komitee zum Rektor, erklärte ihm die Aufrechterhaltung der Ordnung zu garantieren, wenn die Juden die Vorlesungen nicht weiter besuchen. Der Rektor ging hierauf ein und forderte die jüdischen Hörer, etwa 60 Prozent aller Hörer, auf, den Vorlesungen einstweilen fernzubleiben. Hierauf beschlossen nun auch die jüdischen Professoren dieser Hochschule, keine Vorlesungen abzuhalten. Dieselben Entschlüsse faßten die jüdischen Professoren an der medizinischen Fakultät, die von ihren christlichen Hörern beschimpft wurden.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Meistgekauft