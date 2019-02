Heute vor 100 Jahren: Attentat auf Clemenceau

Neue Freie Presse am 20. Februar 1919

Ein Mann aus Compiègne hat den französischen Ministerpräsidenten angeschossen. Wenig hat gefehlt und der große Mann von Frankreich, der Wiedereroberer von Elsaß, der Erfüller der nationalen Sehnsucht, wäre getötet worden, getötet von einem Franzosen.

Die Ursache ist klar. Es dauert zu lange. Die Welt erträgt es nicht, nach vierjährigem Elend zwischen Tür und Angel zu stehen, ohne Kenntnis der Zukunft, ohne Klarheit über die Bedingungen des Lebens, ohne entscheidende Hoffnung. Die Soldaten bleiben noch immer in Waffen und die Felder in Frankreich können nicht bestellt werden. Krise der Preise herrscht in Frankreich, Krise der Arbeitslosigkeit, Krise der Eisenbahnen. Dazu kommen die trüben Einflüsterungen von Rußland und gewiß bei manchen auch das Gefühl, schuld zu sein an den Verzögerungen, selbst den Anlaß zu geben zur Steigerung des Elends und zu der Unrast, die wie ein Weltgespenst mit unsichtbaren Flügeln über die Erde geht. Bolschewismus! Damit wird die Etikette angeklebt und die Begriffe sind fertig.