Heute vor 100 Jahren: Auf dem Höhepunkte der Gefahren

Neue Freie Presse am 12. Juni 1919

Schwere Krisen geben den Straßen einen besonderen Ausdruck. Die Leute, die aneinander vorübergehen haben den verstehenden Blick, das Auge spricht, wenn auch der Mund schweigt. Die Uebertragung von stummen Gedanken wird fühlbar. Menschen, die sich auf dem Wege treffen und nichts voneinander wissen, haben dieselbe Spannung im Gesicht und erkennen die eigene Sorge in den Zügen des Fremden. Sie merken, daß er von Unruhe gepeitscht wird, daß ihn der Kummer drückt, ob seine Kinder nicht der Not amheimfallen werden, ob die Arbeit vieler Jahre nicht verloren sei und ob die nicht recht hatten, die leichtfertig ohne Vorbedacht und ohne Nennung durch Enthaltsamkeit ihr Leben in Genüssen verbraust haben.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Meistgekauft