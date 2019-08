Heute vor 100 Jahren: Bewegung gegen die Sommerfrischler

Neue Freie Presse am 18. August 1919

Die “Korrespondenz Herzog” meldet: Die Bewegung der einheimischen Bevölkerung in den Alpenländern gegen die Sommerfrischler ist nicht nur auf Salzburg beschränkt. Wie uns mitgeteilt wird, soll der bereits demnächst in Wien zusammentretenden Länderkonferenz der formelle Antrag unterbreitet werden, in allen Sommerfrischen, wie Salzburg, Oberösterreich, Tirol, Vorarlberg, Kärnten und Steiermark mit 1. September d. J. die Saison zu schließen, da die Lebensmittelverhältnisse dies schon mit Rücksicht auf den heurigen Winter dringend gebieten. Neue Einreisebewilligungen werden unter keinen Umständen ausgestellt, laufende nicht verlängert und es wird auch erwogen, alle über den 1. September hinausreichenden Aufenthaltsbewilligungen für Sommerfrischler in den Alpenländern generell zu annullieren.

