Heute vor 100 Jahren: Damals, als die Ahndl g'storben ist…

Neue Freie Presse vom 7. Oktober 1918

Leise pocht ein Finger an die Tür meiner oberösterreichischen Stube. Auf dem Lande ist jeder Besucher willkommen. Auf meine Aufforderung zum Eintritt schieben sich schüchtern durch einen ganz schmalen Türspalt zwei Dirndeln herein. Echte. Graue Kopftücher legen sich um die Flachsscheitel und sind unter dem Kinn zu einem unschönen Knoten gebunden, verwaschene Kattunkleider, bloße braune Füße. "Ein schön Gruß vom Vattern und er laßt sagen, die Ahndl ist gstorb'n."

"Eure Großmutter? Ja, wann denn? Gestern war sie ja noch so frisch!"

"Ja, heunt mittag. Vorgestern hat's no das Grünfutter mitg'maht und gestern für alle kocht, weil mir's mit dem Grummet so gnädi g'habt haben bei dem auschiachn Weda. Heunt in der früh hat's das Kraut g'haindelt. Dann hat s'dem Vattern a lange Zeit bei der Arbeit zug'schaut, was s'sonst niemals tan hat. Das hat's eahm die Hand auf die Schulter gelegt und ganz stad in d'Stuben gangen. Und wie wir haben beten wollen vorm Essen, war s'nöt da. Und die Mutter hat s'am ihrigen Bett g'funden. Ganz weiß und kalt und sie war tot.

Der rüstiger Zimmermann hat mir allerorten geholfen, den ländlichen Ansitz nett und wohnlich zu machen. Wochenlang war ich allein draußen und in allen Dingen stand mir sein klarer Verstand, seine geschickte Hand zur Seite. Er kann betonieren, Binder- und Spenglerarbeit, er versteht sich aufs Veredeln der Obstbäume. Aber er kann auch kurieren. Da gibt's kein Gehrest und böse Sucht, der er nicht irgendwie beikommen könnte, aber "nur für die Famili" - das andere soll nur unser Herr Doktor machen. Ruf'n ean eh erst, wann s'sterben müassn". Baumlang und hager, das scharfgeschnittene, gelblichblasse Gesicht von dunklen Augen durchleuchtet, der rasierte lebhafte Mund jede Regung hinter der Stirn verratend, stand er vor mir, als ich ihn zum erstenmal zu mir rief.