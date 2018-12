Heute vor 100 Jahren: Der Brand im Arsenal

Neue Freie Presse am 3. Dezember 1918

Der Brand im Arsenal, der heute früh gegen 5 Uhr entdeckt wurde, ist einer der größten Brände, die in den letzten Jahren in Wien gewütet haben. Er stellt sogar den Magazinsbrand am Praterkai vom 3. November in Schatten, wenn auch dort die Schadenssumme größer war; aber hier war weit mehr Arbeit unter den schwierigsten Umständen zu leisten. Vor allem hat die bauliche Anlage des Arsenalobjektes viel dazu beigetragen, daß so hohe Werte unrettbar verloren waren und daß es so schwierig wurde, nahe an die Flammen heranzukommen. (...)