Heute vor 100 Jahren: Der Haifisch als Weihnachtskarpfen

Neue Freie Presse am 22. Dezember 1918



In der Großmarkthalle wurde heute als aparter Leckerbissen für den Weihnachtstisch Haifisch feilgeboten. Wien im Waffenstillstand kann es nachgerade bereits mit dem belagerten Paris aufnehmen, von dessen abenteuerlichen kulinarischen Auskunftsmitteln Francisque Sarcey so eindringlich und herzbewegend zu erzählen wußte. In entschwundenen Friedensjahren pflegte man hie und da zu hochsommerlicher Zeit Geschichten vom “gefräßigen Hai” zu vernehmen. Der Skeptiker des Binnenlandes war jedoch gemeinhin nicht übel geneigt, den Haifisch für einen nahen Verwandten der sagenhaften Seeschlange zu halten. Jetzt kehrt sich die Sache um: Die Gefräßigen sind wir, und der Haifisch wird zum Surrogat des fehlenden Weihnachtskarpfens.