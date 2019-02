Heute vor 100 Jahren: Der Tod des “Kaisers der Sahara”

Neue Freie Presse am 27. Februar 1919

In Newyorker Blättern finden sich Einzelheiten über den Tod Jacques Lebaudys, der bekanntlich durch einen von seiner Frau abgefeuerten Revolverschuß getötet worden ist. Madame Lebaudy war unter der Anklage des Mordes verhaftet worden; aber das Verfahren gegen sie wurde eingestellt, da verschiedene Zeugenaussagen ihre Verantwortung, ausschließlich in Notwehr gehandelt zu haben, bestätigten. In der Woche, die seinem blutigen Ende vorausgegangen war, hatte Lebaudy wiederholt seine Frau mit dem Tode bedroht und sie mit einem geschwungenen Jagdmesser verfolgt.

Im Orient sagte er, muß die Mutter, wenn sie ihre Schönheit verloren hat, ihren Platz der Tochter einräumen. Ueberhaupt ging die Verantwortung der Madame Lebaudy dahin, daß ihr Gatte nicht im Besitze seiner geistigen Gesundheit gewesen sei und ihrer Tochter nachgestellt habe. Madame Lebaudy schlief in der letzten Zeit nur, wenn sie sich vor ihrer Zimmertür eine förmliche Barrikade aus Stühlen und anderen Möbeln errichtet hatte. Am kritischen Abend kehrte Lebaudy unter dem Zeichen der höchsten Aufregung heim, stürzte sich auf seine Frau, umklammerte ihren Hals und zog eine Schußwaffe aus der Tasche.