Heute vor 100 Jahren: Der deutsche Kronprinz flieht aus Holland

Neue Freie Presse am 27. Juni 1919

Der deutsche Kronprinz ist aus Holland geflüchtet. Diese Meldung, der bisher die Bestätigung fehlt, ist heute aus Newyork über Paris eingetroffen. Die Nachricht hat in Paris große Aufregung hervorgerufen. Der Rat der Drei ist zusammengetreten, um über die Folgen schlüssig zu werden. Der Gedanke ist aufgetaucht, ob der Kronprinz sich nicht an die Spitze jener Offiziere stellen wolle, die es nicht verwinden können, daß die deutsche Regierung auch die Bestimmungen des Vertrages, welche gegen Deutschlands Ehre sind, genehmigt hat. Von der Möglichkeit eines Bürgerkrieges in Deutschland wird gesprochen und von der Notwendigkeit militärischer Vorkehrungen, die sich daraus für die Entente entwickeln könnten.

