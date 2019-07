Heute vor 100 Jahren: Des Kaisers Enkelin will sich scheiden lassen

Neue Freie Presse am 5. Juli 1919

Von den Rechtsanwälten Dr. Anton Mravlag und Dr. Ludwig Koeßler erhalten wir nachstehende Zuschrift: “Verehrliche Schriftleitung! Gegenüber der in Ihrem geschätzten Blatte vom 3. d. von den Herren Dr. Erwin Bell und Dr. Eduard Coumout als Vertreter der Frau Elisabeth Windisch-Graetz veröffentlichten Erklärung bitten wir namens des Herrn Otto Windisch-Graetz um die Aufnahme folgender Mitteilung: Die Herren Dr. Bell und Dr. Coumout haben ihre Anfang Juni eingebrachte Klagebeantwortung, in welcher das Privat- und Familienleben nicht nur des Herrn Otto Windisch-Graetz, sondern auch anderer Personen aufgegriffen wurde, im Buchdruck vervielfältigen lassen. Auch unberufenen Personen war es möglich, sich in den Besitz der Klagebeantwortung zu setzen. In mehreren Tagesblättern erschienen übereinstimmende Notizen, in denen von dem umfangreichen Schriftsatze die Rede war und die unrichtige Mitteilung gemacht wurde, Frau Elisabeth Windisch-Graetz habe ihren Gemahl wegen Ehebruchs, Krankheit, Habgier auf Ehescheidung geklagt. Demgegenüber haben wir in den betreffenden Tagesblättern eine Erklärung veröffentlicht, in welcher wir uns auf die Richtigstellung beschränkten, daß die Klage nicht von Frau Elisabeth Windisch-Graetz, sondern von Herrn Otto Windisch-Graetz, und zwar am 19. Januar d. J., eingebracht worden ist. Die Oeffentlichkeit wurde also mit diesem Prozeß erst nach Einbringung der Klagebeantwortung befaßt. Die letzte Erklärung der Herren Dr. Bell und Dr. Coumout übergibt einseitige Behauptungen und heikle Prozeßfragen dem Urteil der Oeffentlichkeit. Demgegenüber beschränken wir uns, ohne auf Einzelheiten einzugehen, auf die Feststellung, daß bei den der Klageeinbringung vorangegangenen, monatelangen Vergleichsverhandlungen das grundsätzliche finanzielle Desinteressement des Herrn Otto Windisch-Graetz klargestellt wurde. Es ist auch der Gegenseite bekannt, daß diese Verhandlungen ausschließlich an der Unüberbrückbarkeit der gegensätzlichen Standpunkte wegen Zuteilung der Kinder scheiterten.”

