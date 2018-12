Heute vor 100 Jahren: Deutschösterreichs erste Weihnacht

Neue Freie Presse am 25. Dezember 1918

Der Abgeordnete Dr. Otto Lecher schreibt uns: Wenige Tage noch und mit der Jahreswende erlöschen die Mandate der österreichischen Reichsratsabgeordneten, der letzten ihres Stammes. Im Frühsommer 1911 gewählt, wurde mit Gesetz vom 16. Juli 1917 ihre Amtsdauer bis Ende 1918 verlängert. Nun wird auch dieses Stück Altösterreich begraben, und viele sind der Tränen nicht, die ihm nachgeweint werden.

Bei der letzten, schlecht besuchten Sitzung des Volkshauses am 12. November d. J. hielt ihm Präsident Groß in seiner langbärtig rauhen Art einen sehr kurz gefaßten Nachruf. Dann ging man auseinander. Die Zukunft wird das Urteil sprechen, hoffentlich ein gerechteres, als es der jeweiligen Gegenwart beliebt hat, in deren Augen das Parlament selten Gnade fand, sondern als Tummelplatz ungezügelter Leidenschaften und wüster Intrigen, bald als Bühne hohler Eitelkeiten, erschien.