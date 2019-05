Heute vor 100 Jahren: Die Abschaffung der Matura

Neue Freie Presse am 1. Mai 1919

(...) Die Jugend von heute will mehr. Und sie hat recht. Sie will gründliche Reformen. Und sie hat wieder recht. Vor allem will sie, daß man den Alpdruck der Prüfungsangst von ihr nehme. Und sie hat zum drittenmal recht. Das erste, was sie jetzt fordert, ist die Abschaffung der Matura. Rasch fertig ist die Jugend mit dem Wort. Aber gerade diese Angelegenheit läßt sich mit einem raschen Wort nicht erledigen. Die Matura ist ein Stein des Anstoßes, ein Alpdruck für alle, denen sie noch bevorsteht, ein Angsstraum, zeitlebens immer wiederkehrend, für alle, die sie überstanden haben. In den “Bekenntnissen eines Literaten” erzählt der dichter F. G. Machar davon: “Im Gymnasium huschten wie die Schwalben, die das Frühjahr künden, öfter und öfter Worte über die kommende Matura. Meine Mitschüler begannen mit unausgeschlafenen, blinzelnden Augen und blassen Wangen in die Schule zu kommen. Und immer nur von der Matura wurde gesprochen; klar und schrecklich, wie irgendein Weltenende, stand sie allen bevor.” Hunderttausende junge Menschen haben erlebt, was hier geschildert wird.

