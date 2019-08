Heute vor 100 Jahren: Die Befreiung Klagenfurts

Neue Freie Presse am 1. August 1919

Ein kleiner Lichtstrahl in unserem Dunkel. Endlich, nach Wochen und Wochen ist Klagenfurt vom Feinde befreit; wenigstens in dem Sinne, daß die fremde Besatzung abgezogen ist und die Bevölkerung dieser armen, gequälten Stadt wieder atmen kann. Die Pariser Konferenz hat ein Beispiel gegeben, wieviel Geduld sie hat, wenn es sich um ihre Freunde handelt, und mit welcher tödlichen Langsamkeit ihre Befehle vollstreckt werden dürfen, wenn es gilt, das Los einer deutschen Bevölkerung zu erleichtern. In den ersten Tagen des Juni ist Klagenfurt von den Südslawen besetzt worden. Schon eine Woche später wurde es bekannt, daß die Konferenz in Paris die Räumung der Stadt und die Trennung des Klagenfurter Beckens in zwei Teile angeordnet habe. Es geschah jedoch gar nichts, um trotz aller Klagen, Vorstellungen und Bitten mußte die Fremdherrschaft mit ihrer Unterdrückung und barbarischen Grausamkeit noch wochenlang ertragen werden.

Heute soll jedoch nicht die Bitterkeit über so viel Elend und der Gedanke an die Zukunft vorwiegen. Heute freuen wir uns, daß ein Erbgut des deutschen Volkes, ein unveräußerliches Eigentum uns wieder angehört, und wir senden unseren Gruß an die Bevölkerung, deren trauriges Schicksal jedem Fühlenden zu Herzen ging. Die Flüchtlinge werden zurückkehren können, und wenigstens die Hoffnung ist vorhanden, daß noch nicht alles verloren sei und daß wir wenigstens einen Teil des Kärntnerlandes wieder erhalten.

