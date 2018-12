Heute vor 100 Jahren: Die Berufswahl der ehemaligen Offiziere

Neue Freie Presse am 7. Dezember 1918

Verschiedene Stellen befassen sich damit, der großen Zahl von ehemaligen Offizieren, die nach der Auflösung der österreichisch-ungarischen Armee sich eine neue Existenz gründen müssen, zur Erlangung von Stellen behilflich zu sein. Lieber wird natürlich auf die Qualifikationen des einzelnen Offiziers Rücksicht genommen. Frühere Angehörige der technischen Truppen sind wegen ihrer Fachkenntnisse im Vorteil vor den Truppenoffizieren. In vielen Fällen ist es bereits gelungen, Offizieren neue Berufe zu eröffnen. Hiefür kamen besonders in Betracht die Automobilindustrie, die chemische Branche, Versicherungsanstalten und sonstige kommerzielle Berufe, in denen die Offiziere als Buchhalter, Korrespondenten und in ähnlicher Stellung Beschäftigung finden, die ihnen den Lebensunterhalt ermöglicht. Aber nicht nur die Offiziere, sondern eine große Zahl von Reserveoffizieren, die entweder durch den Kriegsausbruch aus ihren Stellungen herausgerissen wurden oder damals eben ihre Studien vollendet hatten, stehen jetzt vor der großen Frage, auf welcher neuen Grundlage sie das Leben aufbauen sollen.