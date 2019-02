Heute vor 100 Jahren: Die Ermordung von Kurt Eisner

Neue Freie Presse am 28. Februar 1919

Es ist nicht unmöglich, daß man auswärts die Münchner Vorgänge früher kannte als wir in München selbst bei Aufhebung der gesamten Presse, Belagerungszustand, Generalstreik und daraus folgender Unterbrechung des Verkehres. Erst allmählich, nach Tagen, beginnen sich uns die Umrisse des Geschehenen aus all den widerspruchsvollen Angaben und den massenhaft unschwirrenden Gerüchten herauszugestalten.

“Kurt Eisner ist erschossen!”, mit dieser Nachricht kam am Vormittag des 21. das Dienstmädchen von ihrem Ausgang zurück. “Ermordet auf dem Weg zur Eröffnung des Landtages”, setzte ein heimkehrender Hausgenosse hinzu. “Wer ist der Täter=” - “Ein Graf, Offizier oder Student”, mehr ist für den Augenblick nicht zu erfahren. Also das Ende, auf das Eisner selbst sich seit lange gefaßt machte. Es kam wie ein Blitzstrahl - aber nicht aus heiterem Himmel. Schon die ganze Woche her lag eine Spannung in der Luft wie vor schweren, kommenden Dingen, ängstliche Gerüchte gingen um, die keine bestimmte Form hatten: daß der Landtag am Freitag ungestört werde zusammentreten können, wagte man nicht zu hoffen. Am Sonntag hatte es mit der Demonstration auf der Theresienwiese begonnen, die, abgesehen von einigen Prügeleien, ruhig verlief, dann kam am Mittwoch der rätselhafte Matrosenputsch, dessen Teilnehmer selber nicht wußten, gegen wen er gerichtet war - und nun diese jähe, furchtbare Entladung. (...)